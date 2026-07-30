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Київ готує продовольчі набори та резерви на випадок надзвичайної ситуації взимку, - КМДА

Протягом 1–1,5 місяця Гуманітарний штаб має закупити і укомплектувати все необхідне.

Київ готує продовольчі набори та резерви на випадок надзвичайної ситуації взимку, - КМДА
Фото: КМДА

Влада Києва готує матеріальний резерв на зиму: місто оновлює матеріальний резерв, формує запаси та вдосконалює алгоритми реагування на випадок надзвичайної ситуації взимку.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що протягом 1–1,5 місяця Гуманітарний штаб Києва закупить і укомплектує продовольчі набори (індивідуальні добові раціони), які використовуватимуть у разі надзвичайних ситуацій. 

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Також уточнено алгоритми взаємодії між міськими службами, районними адміністраціями, комунальними підприємствами, громадськими та благодійними організаціями для оперативного забезпечення людей продуктами, водою і предметами першої необхідності.

"Наше завдання – завчасно сформувати необхідний матеріальний резерв, забезпечити продовольчу безпеку киян і відпрацювати чіткі алгоритми взаємодії всіх служб, щоб у разі надзвичайної ситуації допомога надходила людям максимально швидко", - наголосив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський.

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У КМДА також зазначили, що від початку цього року Гуманітарний штаб Києва вже передав постраждалим близько 100 тонн продовольства, 500 тисяч одиниць предметів першої необхідності, а також 979 джерел енергопостачання для закладів освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери, культури та об'єктів критичної інфраструктури.

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