Чоловіку, який вбив лікарку під час проходження ВЛК, повідомили про підозру

Отримав підозру чоловік, який завдав смертельних поранень лікарці під час проходження ВЛК у Києві.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.
55-річна лікарка-хірург отримала множинні ножові поранення від пацієнта і померла на місці. Її нападникові загрожує довічне ув’язнення.
Працівники поліції затримали фігуранта і вилучили в нього ніж.
Слідчі Подільського управління поліції повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.
Поліцейські також звернулися до суду із клопотанням про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.