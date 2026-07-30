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Чоловіку, який вбив лікарку під час проходження ВЛК, повідомили про підозру

Поліція просить суд взяти підозрюваного під варту.

Чоловіку, який вбив лікарку під час проходження ВЛК, повідомили про підозру
підозрюваний у вбивстві лікарки в Києві
Фото: Нацпол

Отримав підозру чоловік, який завдав смертельних поранень лікарці під час проходження ВЛК у Києві.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

55-річна лікарка-хірург отримала множинні ножові поранення від пацієнта і померла на місці. Її нападникові загрожує довічне ув’язнення. 

Працівники поліції затримали фігуранта і вилучили в нього ніж.

Слідчі Подільського управління поліції повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. 

Поліцейські також звернулися до суду із клопотанням про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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