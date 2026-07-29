ЄБРР виділяє Київтеплоенерго додаткові 50 мільйонів євро на зміцнення енергобезпеки

Європейський банк реконструкції та розвитку подвоює підтримку Києва і надає місту додатковий кредит у розмірі 50 мільйонів євро.

Про це ідеться на сайті банку.

Такий же обсяг фінансування був і в 2024 році. Кошти допоможуть забезпечити безперебійне надання комунальних послуг і пом'якшити наслідки війни.

Покриття 25% вартості кредиту гарантує ЄС у межах програми Ukraine Investment Framework. Ця гарантія є вирішальною для угоди, оскільки дає змогу Києву та її ключовому комунальному підприємству покрити нагальні потреби в ліквідності та зберегти роботу критичної інфраструктури, пояснили у ЄБРР.

Крім того, гроші спрямують на розгортання децентралізованих когенераційних установок, які зможуть працювати автономно під час відключень загальної електромережі.

Завдяки підтримці ЄБРР і ЄС місто також розширить мережу допомоги ветеранам у районах Києва. Це дозволить обробляти до 60 тисяч звернень на рік і покращить доступ до реабілітації, працевлаштування і соціальної підтримки для захисників, їхніх родин та інших постраждалих.