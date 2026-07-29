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В Києві під час проходження ВЛК чоловік смертельно поранив лікарку (доповнено)

В кабінеті хірурга він наніс жінці ножові удари, від чого вона померла.

В Києві під час проходження ВЛК чоловік смертельно поранив лікарку (доповнено)
В Києві чоловік завдав смертельних поранень лікарці під час проходження ВЛК
Фото: Пресслужба Національної поліції

В Києві, під час проходження військово-лікарської комісії, чоловік наніс смертельних поранень лікарці.

Про це повідомили в дописі на сторінці у Facebook Київського міського ТЦК та СП.

"Представниками Національної поліції до Подільського районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки був доставлений порушник військового обліку, який не пройшов військово-лікарську комісію. З метою усунення причини правопорушення він був направлений на проходження ВЛК до позаштатної військово-лікарської комісії №1 при Подільському районному у м. Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", - зазначили в ТЦК.

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Як заявили в Національній поліції, під час проходження ВЛК в кабінеті хірурга 65-річна лікарка-хірург отримала множинні ножові поранення та померла на місці.

" Попередньо встановлено, що під час проходження військово-лікарської комісії 31-річний чоловік завдав лікарці-хірургу ножових поранень у  грудну клітину та шию", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали нападника. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 п. 8 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру.

"Довідково інформуємо, що військово-лікарські комісії - це цивільні установи, які не підпорядковуються органам військового управління Збройних Сил України. Їх лікарський персонал є суто цивільними працівниками", - додали в ТЦК.

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