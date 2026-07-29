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Окупанти ударили по Лозівській громаді Харківщини, є постраждалі

Постраждали четверо цивільних.

Окупанти ударили по Лозівській громаді Харківщини, є постраждалі
наслідки обстрілу
Фото: поліція Харківської області

Російські війська атакували Лозівську громаду Харківщини дронами. Унаслідок атаки постраждали четверо людей.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Постраждали четверо людей, у тому числі діти: поліцейські Харківщини документують наслідки ворожого обстрілу", – ідеться у повідомленні. 

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29 липня уранці окупанти завдали дронового удару по одному із селищ у Лозівському районі. Влучання сталося у господарське приміщення на території приватного домоволодіння.

Гострої реакції на стрес зазнали хлопці віком три та 12 років, 18-річна дівчина та 61-річна жінка.

На місце події виїжджали поліцейські та інші профільні служби.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

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