Окупанти ударили по Лозівській громаді Харківщини, є постраждалі

Російські війська атакували Лозівську громаду Харківщини дронами. Унаслідок атаки постраждали четверо людей.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
"Постраждали четверо людей, у тому числі діти: поліцейські Харківщини документують наслідки ворожого обстрілу", – ідеться у повідомленні.
29 липня уранці окупанти завдали дронового удару по одному із селищ у Лозівському районі. Влучання сталося у господарське приміщення на території приватного домоволодіння.
Гострої реакції на стрес зазнали хлопці віком три та 12 років, 18-річна дівчина та 61-річна жінка.
На місце події виїжджали поліцейські та інші профільні служби.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
- 28 липня у Новобаварському районі Харкова Росія влучила дроном у п’ятиповерховий будинок. У 8 людей медики діагностували гостру реакцію на стрес.