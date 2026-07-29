Унаслідок російського обстрілу в Одесі спалахнули пожежі на території підприємства

Унаслідок російського обстрілу Одеси виникли пожежі на території недіючого підприємства та на відкритій місцевості. Усі осередки займання оперативно ліквідували рятувальники.
Про це повідомили у ДСНС України.
Після ворожої атаки загорілася територія недіючого підприємства, а також суха рослинність. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи, які ліквідували всі осередки вогню.
Унаслідок обстрілу загиблих та постраждалих немає.
- Російські війська завдали чергового ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено територію одного з інфраструктурних об’єктів.