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Генштаб ЗСУ розпочав перевірку комплектування військових частин та розподілу особового складу

У центрі уваги – справедливий розподіл військовослужбовців, кадровий баланс та підвищення боєздатності армії.

Генштаб ЗСУ розпочав перевірку комплектування військових частин та розподілу особового складу
Фото: Генштаб ЗСУ

У ЗСУ стартувала перевірка комплектування військових частин і справедливості розподілу особового складу. Головною метою перевірки є оцінка фактичної укомплектованості підрозділів та вдосконалення системи кадрового забезпечення.

Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.

"Ключова мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення", ідеться у повідомленні. 

Зокрема, оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. 

"Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини", – наголосили у Генштабі.

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