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Defense Tech

Показати світові реальну війну: українські безпілотники F-Drones відтворять у грі THREEDAYS

У грі від CYBERNATION будуть представлені три ключові моделі БпЛА: F7, F10 та LITAVR

Показати світові реальну війну: українські безпілотники F-Drones відтворять у грі THREEDAYS
Фото: instagram.com/cybernation_team

Команда розробників CYBERNATION оголосила про партнерство з українським виробником безпілотних систем F-Drones. У межах угоди до майбутньої гри THREEDAYS інтегрують реальні моделі дронів, які зараз використовують Сили оборони України. Про це стало відомо з публікацій CYBERNATION у соціальних мережах. 

У грі будуть представлені три ключові моделі БпЛА: F7, F10 та LITAVR. Розробники зазначають, що їхня мета – не лише зовні відтворити техніку, а й достовірно передати ефективність її застосування у бойових умовах.

Фото: instagram.com/cybernation_team

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«Для нас принципово важливо, щоб техніка у THREEDAYS мала реальні прототипи, які використовують українські військові. Тому ми обрали F-Drones – одного з лідерів української галузі безпілотних систем. Ми прагнемо достовірно відтворити не лише зовнішній вигляд F7, F10 та Litavr, а й ефективність їхнього застосування українськими захисниками», – зазначили в CYBERNATION.

Партнерство має символічне значення й для самих виробників дронів. CEO F-Drones Станіслав Хутор зазначив, що дізнався про проєкт ще під час військової служби.

«Я вперше почув про THREEDAYS ще під час служби й тоді не міг уявити, що через три роки наші розробки стануть частиною гри. Це один із найамбітніших українських ігрових проєктів. Команда CYBERNATION прискіпливо ставиться до деталей, щоб якомога достовірніше відтворити події великої війни. Увесь світ має не лише побачити, що відбувається в Україні, а й частково відчути цей досвід через місії, засновані на реальних подіях», – поділився Станіслав Хутор.

Розробники та виробники наголошують, що головна мета цієї співпраці – показати світовій ігровій спільноті сучасну Україну: її технологічний потенціал, професіоналізм військових та працю людей, які щодня наближають перемогу.

THREEDAYS – амбітний український ігровий проєкт від команди CYBERNATION, присвячений подіям повномасштабної війни в Україні. Гравці зможуть грати за реальних українських героїв, наприклад, Редіса чи Тайру. Коли планується реліз гри розробники поки не розголошують.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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