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РФ поширила у мережі фейкове відео, де дискредитують 120-ту бригаду тероборони

На відео двоє “військовослужбовців” скаржаться на свавілля з боку командування бригади.

РФ поширила у мережі фейкове відео, де дискредитують 120-ту бригаду тероборони

Росіяни поширили у мережі згенероване штучним інтелектом відео з нібито бійцями 120-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, які скаржаться на керівництво.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

На відео двоє “військовослужбовців” скаржаться на свавілля з боку командування бригади. Вони також заявляють, нібито командири не організували евакуацію з-під Лиману, що призвело до загибелі людей. 

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Насправді це відео є черговою підробкою російської пропаганди. Аналіз запису за допомогою спеціалізованих інструментів перевірки контенту підтвердив використання технології deepfake.

“Мета ворога – створити ілюзію хаосу та свавілля у Силах оборони, дискредитувати процес мобілізації та деморалізувати українське суспільство”, – зазначили у ЦПД.

Додається, що це вже не перша спроба пропагандистів РФ дискредитувати саме 120-ту бригаду ТрО. Раніше Центр уже фіксував подібні ШІ-відео з нібито бійцями цієї ж бригади, у яких згенеровані персонажі розповідали про “катастрофічну ситуацію”.

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