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На Харківщині ченця московського патріархату судитимуть за сексуальне насилля над дітьми

Монах працював пекарем хлібопекарні чоловічого монастиря, йому загрожує до 12 років за гратами.

На Харківщині ченця московського патріархату судитимуть за сексуальне насилля над дітьми
Під час слідства 53-річний монах перебував під вартою
Фото: Національна поліція

У Харківській області судитимуть ченця монастиря московського патріархату за злочини сексуального характеру відносно дітей.

Про це повідомили у Національній поліції.

Під час слідства поліцейські з’ясували, що рясофорний монах працював пекарем хлібопекарні чоловічого монастиря. Він запросив до себе 14-річну дівчинку, яка співала в церковному хорі. Зловмисник напоїв дитину, зробив її оголені фото на мобільний телефон та вчинив дії сексуального характеру. 

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Після цього фігурант встановив над дитиною психологічний контроль та впродовж квітня-червня 2025 року ще декілька разів вчиняв щодо неї протиправні дії.

Крім того, під час розслідування поліцейські встановили ще одну потерпілу дівчинку, яка постраждала від злочинних дій служителя монастиря. 

За інформацією слідства, упродовж липня-вересня 2025 року він через месенджер спілкувався з 11-річною дитиною. Спершу чоловік встановив з дівчинкою довірливі стосунки, а згодом перевів спілкування на теми інтимного та сексуального характеру.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили ченцю про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених низкою статей Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. На час слідства 53-річний монах перебував під вартою. За скоєне фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

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