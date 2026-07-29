Ділки сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через підроблені документи або нелегальне переправлення за кордон поза пунктами пропуску.

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Служба безпеки та Національна поліція ліквідували девʼять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України і затримали 23 організаторів оборудок.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

За суми до 23 тисяч доларів США ділки сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через підроблені документи або нелегальне переправлення за кордон поза пунктами пропуску.

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Так, у Харкові затримано п'ятьох фігурантів. Ними виявилися завідуючий відділенням терапії, лікар-невропатолог, водій місцевої лікарні, а також оператор комп'ютерного набору експертних команд та посередник, які продавали ухилянтам фіктивні меддовідки з подальшим встановленням групи інвалідності.

За оцінками правоохоронців, учасники оборудки оформили підроблені документи для більше ніж 100 клієнтів. Під час 40 обшуків у затриманих виявлено понад 12 млн грн, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

На Львівщині контррозвідка СБУ затримала начальника відділу оборонного підприємства, який брав хабарі за допомогу в працевлаштуванні ухилянтів на “заброньовані” посади стратегічно важливого об’єкта.

У Миколаєві співробітники столичного главку СБУ затримали трьох місцевих жителів, які продавали ухилянтам фальшиві паспорти та водійські посвідчення громадян однієї з країн Південного Кавказу.

Для конспірації ділки відправляли готові документи замовникам через поштові сервіси, а гроші за “послуги” отримували на банківські реквізити, уникаючи прямих контактів.

Задокументовано, як фігуранти підготували для збуту понад 150 фальшивок, які військовозобов’язані планували використовувати під час перевірки документів співробітниками ТЦК та правоохоронцями.

На Кіровоградщині викрито директора приватного медзакладу, який організував механізм фіктивного оформлення історій хвороб для встановлення інвалідності ухилянтам.

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Встановлено, що посадовець направляв клієнтів на стаціонарне лікування, після чого вручав їм фейкові медвисновки з важкими діагнозами.

У Києві затримано ще трьох фігурантів. Ними виявилися місцевий підприємець, адміністратор столичного хостелу та його помічник, які разом організували нелегальний “трансфер” ухилянтів через західний кордон України.

У Дніпрі затримано блогера, який на власній сторінці у тіктоку із аудиторією майже 7 тис. користувачів “зливав” локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців для уникнення заходів оповіщення.

Працюючи водієм на приватному підприємстві, зловмисник використовував робочі поїздки, щоб відстежувати місця зосередження військових та поліцейських.

Також у Дніпрі викрито ділка, який продавав ухилянтам фіктивні меддовідки щодо проведення хірургічних операцій через “погане” здоров’я.

Надалі фігурант обіцяв клієнтам задіяти особисті зв’язки у ВЛК для “списання” потенційних призовників з військового обліку.

На Івано-Франківщині співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали ще шістьох організаторів незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За гроші ділки готували клієнтам маршрути перетину кордону через гірську місцевість.

У Хмельницькій області викрито двох мешканців Кам’янця-Подільського, які переправляли ухилянтів до сусідньої країни східної Європи поза контрольно-пропускними пунктами.

Встановлено, що фігуранти видавали клієнтам “обхідний” маршрут руху та обіцяли допомогу з подальшою легалізацією за межами України.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою);

ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Зловмисникам загрожує до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, Київської міської прокуратури, Кам’янець-Подільської окружної прокуратури, а також Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.