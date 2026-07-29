Російська армія поранила 6 мешканців Донецької області

За минулу добу російська армія поранила мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Протягом 28 липня росіяни поранили 6 жителів Донеччини – чотирьох у Черкаському та двох у Маяках.
- За добу 27 липня у Донецькій області росіяни вбили чотирьох людей і поранили 19. Серед поранених є дитина. За цю добу РФ здійснила 1 332 атаки по лінії фронту та житловому сектору області.
- З початку вторгнення в області вбили 4240 людей і поранили 9985. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.