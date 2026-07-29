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Російська армія поранила 6 мешканців Донецької області

З початку вторгнення в області вбили 4240 людей і поранили 9985. 

Російська армія поранила 6 мешканців Донецької області
Фото: vin.hsc.gov.ua

За минулу добу російська армія поранила мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Протягом 28 липня росіяни поранили 6 жителів Донеччини – чотирьох у Черкаському та двох у Маяках. 

  • За добу 27 липня у Донецькій області росіяни вбили чотирьох людей і поранили 19. Серед поранених є дитина. За цю добу РФ здійснила 1 332 атаки по лінії фронту та житловому сектору області.
  • З початку вторгнення в області вбили 4240 людей і поранили 9985. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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