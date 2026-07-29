Російська армія поранила 6 мешканців Донецької області

Протягом 28 липня росіяни поранили 6 жителів Донеччини – чотирьох у Черкаському та двох у Маяках.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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З початку вторгнення в області вбили 4240 людей і поранили 9985.

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