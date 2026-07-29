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На Дніпровщині внаслідок атак РФ постраждали ще 5 осіб. Серед них дитина

Майже 30 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. 

На Дніпровщині внаслідок атак РФ постраждали ще 5 осіб. Серед них дитина
Фото: Вікіпедія

Унаслідок обстрілів росіян від вечора вівторка у Дніпропетровській області п’ятеро людей дістали поранень. 

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Серед постраждалих – дитина. Майже 30 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. 

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На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні оселі та автівки. 

Чоловіки 20 і 43 років доправлені до лікарні у важкому стані. Ще троє людей, серед яких 3-річний хлопчик, госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

У Верхівцевому Кам’янського району пошкоджена інфраструктура. 

На Криворіжжі противник бив по Грушівській громаді. Понівечений приватний будинок. 

У Синельниківському районі росіяни цілили по Дубовиківській громаді. Сталася пожежа.

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