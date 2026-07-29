На Дніпровщині внаслідок атак РФ постраждали ще 5 осіб. Серед них дитина

Майже 30 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

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Унаслідок обстрілів росіян від вечора вівторка у Дніпропетровській області п’ятеро людей дістали поранень.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Серед постраждалих – дитина. Майже 30 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

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На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні оселі та автівки.

Чоловіки 20 і 43 років доправлені до лікарні у важкому стані. Ще троє людей, серед яких 3-річний хлопчик, госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

У Верхівцевому Кам’янського району пошкоджена інфраструктура.

На Криворіжжі противник бив по Грушівській громаді. Понівечений приватний будинок.

У Синельниківському районі росіяни цілили по Дубовиківській громаді. Сталася пожежа.