Росіяни атакували дроном хлібовоз у Херсоні і вбили водія

Сьогодні вранці в Херсоні російські військові атакували дроном автомобіль, шо розвозить хліб.

Про це повідомила обласна державна адміністрація.

"Зранку у Центральному районі Херсона росіяни атакували безпілотником хлібовоз. На автівці великими літерами було написано: «ХЛІБ». Російський оператор не міг цього не бачити, але все одно спрямував дрон просто в лобове скло. Черговий свідомий удар по цивільних", - йдеться в повідомленні.

"Щирі співчуття рідним, близьким і друзям водія, чиє життя обірвав цей терористичний удар", - додали в ОДА.