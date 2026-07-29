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Росіяни атакували дроном хлібовоз у Херсоні і вбили водія

Російський оператор спрямував дрон в лобове скло.

Росіяни атакували дроном хлібовоз у Херсоні і вбили водія
Фото: Херсонська ОДА

Сьогодні вранці в Херсоні російські військові атакували дроном автомобіль, шо розвозить хліб. 

Про це повідомила обласна державна адміністрація.

"Зранку у Центральному районі Херсона росіяни атакували безпілотником хлібовоз. На автівці великими літерами було написано: «ХЛІБ». Російський оператор не міг цього не бачити, але все одно спрямував дрон просто в лобове скло. Черговий свідомий удар по цивільних", - йдеться в повідомленні. 

"Щирі співчуття рідним, близьким і друзям водія, чиє життя обірвав цей терористичний удар", - додали в ОДА.

Фото: Херсонська ОДА

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