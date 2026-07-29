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Росія вночі атакувала АЗС на Сумщині

По автозаправних станціях окупанти вдарили одразу у 2 громадах.

Росія вночі атакувала АЗС на Сумщині
Росія обстріляла АЗС на Сумщині
Фото: ДСНС Сумщини

У ніч на 29 липня російські війська завдали ударів по автозаправних станціях у Сумській та Степанівській громадах. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Сумщини.

Внаслідок атак виникли пожежі. Під час ліквідації наслідків рятувальники тимчасово призупиняли роботи через загрозу повторних ударів.

Наразі всі осередки займання ліквідовані. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У ДСНС закликали жителів реагувати на сигнали повітряної тривоги та не перебувати поблизу об'єктів критичної інфраструктури.

Фото: ДСНС Сумщини

  • За попередню добу росіяни поранили 19 мешканців Сумщини. Серед постраждалих – 7 дітей різного віку. Шестеро потерпілих – внаслідок удару КАБами по обласному центру. Решту отримали травми через атаки дронами у громадах.
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