Росія вночі атакувала АЗС на Сумщині

По автозаправних станціях окупанти вдарили одразу у 2 громадах.

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У ніч на 29 липня російські війська завдали ударів по автозаправних станціях у Сумській та Степанівській громадах. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Сумщини.

Внаслідок атак виникли пожежі. Під час ліквідації наслідків рятувальники тимчасово призупиняли роботи через загрозу повторних ударів.

Наразі всі осередки займання ліквідовані. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У ДСНС закликали жителів реагувати на сигнали повітряної тривоги та не перебувати поблизу об'єктів критичної інфраструктури.

Фото: ДСНС Сумщини