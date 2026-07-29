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Канцелярія прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска повідомила, що сьогодні запланована зустріч очільника уряду з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у повідомленні Канцелярії на соціальній платформі X.

Зустріч має відбутися вдень. Політики підіб’ють результати візиту Зеленського до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом.

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Dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 29, 2026

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Зустріч президента Зеленського та його американського колеги Трампа відбулась 28 липня в Овальному кабінеті Білого дому.

Зеленський назвав зустріч хорошою. Глави держав обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".