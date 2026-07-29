Росіяни атакували Дніпровський район Херсона, є поранені

Внаслідок ворожого удару постраждали двоє чоловіків віком 44 та 50 років. Вони дістали вибухові травми та контузії.

Про це повідомляє Херсонська ОВА .

Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Постраждали двоє чоловіків віком 44 та 50 років.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies