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Росіяни атакували Дніпровський район Херсона, є поранені

Постраждали двоє чоловіків віком 44 та 50 років.

Росіяни атакували Дніпровський район Херсона, є поранені
Атака в Херсоні
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона безпілотником. Двоє поранених.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 15:00 росіяни атакували дроном Дніпровський район Херсона", – ідеться у повідомленні. 

Внаслідок ворожого удару постраждали двоє чоловіків віком 44 та 50 років. Вони дістали вибухові травми та контузії. 

Наразі потерпілі отримують необхідну меддопомогу.

  • Близько опівночі ударні БпЛА типу "Шахед" атакували житловий квартал у Центральному районі. Унаслідок ударів безпілотників поранення дістали п’ятеро чоловіків та одна жінка. Наразі вони під наглядом медиків. 
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