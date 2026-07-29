Росіяни атакували Дніпровський район Херсона, є поранені

Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона безпілотником. Двоє поранених.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 15:00 росіяни атакували дроном Дніпровський район Херсона", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого удару постраждали двоє чоловіків віком 44 та 50 років. Вони дістали вибухові травми та контузії.
Наразі потерпілі отримують необхідну меддопомогу.
- Близько опівночі ударні БпЛА типу "Шахед" атакували житловий квартал у Центральному районі. Унаслідок ударів безпілотників поранення дістали п’ятеро чоловіків та одна жінка. Наразі вони під наглядом медиків.