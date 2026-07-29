ЦПД: Кремль змушує регіони збільшувати виплати контрактникам попри бюджетну кризу

Попри поглиблення фінансової кризи в російських регіонах, Кремль вимагає від місцевої влади збільшувати одноразові виплати за укладання контрактів із міноборони РФ. У деяких регіонах суми вже перевищують 4 млн рублів.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, у Росії триває своєрідний "аукціон смерті", під час якого регіони змагаються за нових контрактників, постійно підвищуючи розмір виплат. Так, у Ханти-Мансійському автономному окрузі одноразова винагорода досягла 4,1 млн рублів, у Дагестані – 3,6–4,1 млн рублів, у Карачаєво-Черкесії – 3,1 млн рублів, а в Смоленській області – 2,1 млн рублів. У деяких регіонах також запровадили винагороди для рекрутерів, які залучають нових військових.

У Центрі зазначають, що через великі втрати на війні кількість охочих підписувати контракти скорочується. Водночас кремль продовжує вимагати виконання планів із набору військових, змушуючи регіони витрачати на це дедалі більше коштів.

Унаслідок цього місцева влада скорочує фінансування соціальних програм, освіти, медицини та ремонту інфраструктури.

У ЦПД наголошують, що така політика призведе до довготривалих негативних наслідків для Росії, зокрема до руйнування регіональних економік і поглиблення демографічної кризи.