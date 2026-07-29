Розвідка: У Росії загострюється криза в агросекторі через дефіцит пального та скорочення кредитування

Нестача на внутрішньому ринку РФ вже сягає близько 20% від потреби.

Агросектор Росії опинився у кризовій ситуації через скорочення державної підтримки, дефіцит пального та проблеми з експортом зерна.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Міністерство сільського господарства РФ скоротило програму пільгового кредитування саме тоді, коли значна частина фермерських господарств працює на межі збитковості. Водночас аграрії стикаються зі зростанням витрат і браком фінансових ресурсів.

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Окремою проблемою став дефіцит пального. За оцінками української розвідки, нестача на внутрішньому ринку вже сягає близько 20% від потреби після пошкодження низки найбільших нафтопереробних заводів.

Якщо раніше дефіцит стосувався переважно бензину, то нині бракує і дизельного пального, критично важливого для проведення жнив.

Найбільше проблем із забезпеченням дизелем, за інформацією СЗРУ, виникло в Іркутській області, Алтайському краї, Ростовській області, Краснодарському краї, Поволжі та Ставропіллі. Найбільш уразливими залишаються малі фермерські господарства, які не мають можливості створювати значні запаси пального.

Крім цього, у розвідці зазначають, що Росія стикається зі складнощами в експорті зерна. Через проблеми з логістикою в Азовському морі аналітики вже знизили прогноз експорту приблизно на 20%. Також фіксується падіння цін на зернові культури.

За даними розвідки, спроби компенсувати дефіцит пального за рахунок імпорту також не дали результату. Білорусь і Казахстан не мають необхідних обсягів, а Індія відмовилася постачати готові нафтопродукти через відсутність надлишкових ресурсів.

У СЗРУ наголошують, що в умовах війни пріоритет у забезпеченні пальним надається військовим потребам, тоді як аграрний сектор отримує залишкові ресурси.