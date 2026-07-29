СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
ГоловнаСуспільствоВійна

Коордштаб: російські військові повторно здаються в український полон після обміну

Зараз в українському полоні перебувають уже 20 таких росіян.

Коордштаб: російські військові повторно здаються в український полон після обміну
Полонені росіяни
Фото: Скріншот відео ГУР

Російські військовослужбовці дедалі частіше повторно здаються в полон Силам оборони України після обміну військовополоненими. Наразі в українському полоні перебувають уже 20 таких військових.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За інформацією штабу, цей факт свідчить про те, що російські військові на власному досвіді переконуються: Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.

Реклама

Також зазначається, що цьому сприяє діяльність проєктів "Хочу жить" та "Хочу найти", які інформують російських військових і їхніх родичів про умови перебування в українському полоні, права полонених та можливість зберегти життя.

У Координаційному штабі наголосили, що після повернення з полону російське командування знову відправляє своїх військових на фронт, тоді як в Україні звільнені з полону військовослужбовці мають законне право залишити військову службу за власним бажанням.

"Для нас важливо, щоб якомога більше росіян здавалися в полон. Кожен такий військовополонений поповнює обмінний фонд і збільшує наші можливості повертати додому українських захисників з російської неволі", – зазначив заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов.

У штабі також оприлюднили нове відео проєкту "Хочу жить", у якому російські військовополонені розповідають свої історії повторної здачі в полон.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies