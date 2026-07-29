Коордштаб: російські військові повторно здаються в український полон після обміну

Російські військовослужбовці дедалі частіше повторно здаються в полон Силам оборони України після обміну військовополоненими. Наразі в українському полоні перебувають уже 20 таких військових.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За інформацією штабу, цей факт свідчить про те, що російські військові на власному досвіді переконуються: Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.

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Також зазначається, що цьому сприяє діяльність проєктів "Хочу жить" та "Хочу найти", які інформують російських військових і їхніх родичів про умови перебування в українському полоні, права полонених та можливість зберегти життя.

У Координаційному штабі наголосили, що після повернення з полону російське командування знову відправляє своїх військових на фронт, тоді як в Україні звільнені з полону військовослужбовці мають законне право залишити військову службу за власним бажанням.

"Для нас важливо, щоб якомога більше росіян здавалися в полон. Кожен такий військовополонений поповнює обмінний фонд і збільшує наші можливості повертати додому українських захисників з російської неволі", – зазначив заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов.

У штабі також оприлюднили нове відео проєкту "Хочу жить", у якому російські військовополонені розповідають свої історії повторної здачі в полон.