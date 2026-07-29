Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках боєзіткнень не зафіксовано.

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Від початку доби ворог 71 раз атакував позиції Сил оборони, найбільше боїв відбулося на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бунякине, Товстодубове, Потапівка, Рижівка, Нескучне, Сопич та Уланове. Також ворог завдав авіаційного удару по місту Суми.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано, проте окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснили 36 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону в районах Стариці, Ізбицького та Хатнього, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири спроби противника просунутися в районах Шийківки та Куп'янська-Вузлового, три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку ворог п'ять разів намагався йти вперед у районах Нового Миру, Новоселівки, Лиману й Озерного, два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти чотирнадцять разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Закітного, Кривої Луки, Пискунівки, Миколаївки, Рай-Олександрівки та Різниківки, одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники вісімнадцять разів намагалися прорвати оборону в районах Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Новоселівки, три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано шістнадцять спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Вільного, Нового Шахового, Родинського, Шевченка, Матяшевого, Мирного, Василівки, Котлиного, Удачного й Молодецького, одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку противник шість разів атакував у районах Воздвижівки, Косівцевого, Добропілля, Гіркого та Оленокостянтинівки, два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну атаку в районі Чарівного.

На Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбулося.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.