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Суд обрав запобіжні заходи фігурантам справи про розкрадання понад 150 млн грн Нацгвардії

ВАКС відправив у СІЗО учасників схеми з можливістю внесення застави.

Суд обрав запобіжні заходи фігурантам справи про розкрадання понад 150 млн грн Нацгвардії
ВАКС
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ та прокурорів САП і застосував запобіжні заходи до шести членів організованої групи, яка фігурує в справі про розкрадання понад 150 млн грн Нацгвардії.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, у 2024 році посадовці Нацгвардії вступили у змову з підприємцями, щоб купити приміщення під зберігання продовольства. Підприємці придбали нерухомість через підконтрольну фірму і перепродали її Нацгвардії за ціною, завищеною більш ніж на 143 млн грн, залучивши для цього оцінювачів, які підробили звіти про вартість майна. Окрім цього, учасники схеми заволоділи ще понад 7 мільйонами гривень під час закупівель сонячних станцій і шин для військових частин.

Для двох експосадовців Нацгвардії — колишнього заступника директора департаменту логістики і ексочільника Центральної бази комплектації — суд призначив тримання під вартою із можливістю внесення застави у 20 та понад 29 мільйонів гривень відповідно. 

Іншим чотирьом учасникам схеми, серед яких колишній заступник начальника бази, директор залученої фірми та двоє оцінювачів, суд визначив застави у розмірі від 500 тисяч до понад 6 мільйонів гривень. Дії всіх фігурантів кваліфікували за статтею про привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах.

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