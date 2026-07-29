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Евакуаційна група "Фенікс" вивезла з прикордоння Сумщини маму з дитиною

Через загрозу російських обстрілів евакуацію проводили броньованим автомобілем.

Евакуаційна група "Фенікс" вивезла з прикордоння Сумщини маму з дитиною
евакуація із Сумщини
Фото: скріншот з відео ДСНС

Евакуаційна група ДСНС "Фенікс" евакуювала маму з дитиною з прикордонної Білопільської громади Сумської області, яка постійно перебуває під загрозою російських обстрілів.

Про це повідомили у ДСНС України.

Через небезпеку ворожих атак рятувальники проводили евакуацію із застосуванням броньованого автомобіля. Родину успішно доправили до більш безпечного місця.

У ДСНС вкотре закликали жителів прикордонних громад не зволікати з евакуацією та виїжджати з небезпечних територій, щоб зберегти життя і здоров'я.

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