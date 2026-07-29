Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Евакуаційна група ДСНС "Фенікс" евакуювала маму з дитиною з прикордонної Білопільської громади Сумської області, яка постійно перебуває під загрозою російських обстрілів.

Про це повідомили у ДСНС України.

Через небезпеку ворожих атак рятувальники проводили евакуацію із застосуванням броньованого автомобіля. Родину успішно доправили до більш безпечного місця.

У ДСНС вкотре закликали жителів прикордонних громад не зволікати з евакуацією та виїжджати з небезпечних територій, щоб зберегти життя і здоров'я.