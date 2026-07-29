Медведчук отримав нову підозру через антиукраїнську пропаганду

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому народному депутату від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку.
Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ, вчинені за попередньою змовою групою осіб, ідеться на сайті Офісу Генпрокурора.
Слідство вважає, що протягом 2023–2026 років Медведчук вів антиукраїнську інформаційну кампанію. Він брав участь у пропагандистських телепроєктах, поширював кремлівські наративи, заперечував російську агресію, ставив під сумнів суверенітет України і виправдовував дії РФ.
Зокрема, у листопаді 2025 року підозрюваний дав інтерв’ю журналісту Томасу Рьоперу для YouTube-каналу «NuoFlix». Під час розмови він публічно висловився за так зване «включення» України до складу Росії. Медведчук також організував поширення цього інтерв’ю на підконтрольному йому сайті медіапроєкту «Другая Украина».
Цю платформу створили на базі однойменної громадської організації, яку підозрюваний зареєстрував у вересні 2023 року в Росії. Ресурс використовують для поширення антиукраїнських матеріалів і російської пропаганди.
Крім того, у 2023 році Медведчук брав участь у програмах білоруських телеканалів «СТВ» та «СTV», де публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України.
- У серпні минулого року Медведчуку та ще 12 особам повідомили про підозру в інформаційно-підривній діяльності.
- Торік країни ЄС у новому санкційному пакеті проти Росії повторно запровадили обмеження щодо Медведчука.
Хто такий Віктор Медведчук
- Уродженець Красноярського краю Росії, кум російського диктатор Путіна.
- 1978 року врешті закінчив юридичний факультет КНУ ім. Шевченка і був скерований на роботу адвокатом Київської міської колегії адвокатів. В ній потрапив у групу «підібраних» адвокатів, яким органи МВС і КДБ доручали вести важливі справи. Зокрема, він був захисником письменника-дисидента Василя Стуса.
- У 1989-1991 рр. був завідувачем юридичною консультацією Шевченківського району Києва.
- З 1990 по 2006 рр. був президентом Спілки адвокатів України. У 1990-1991 рр. - член правління Спілки адвокатів СРСР від України.
- З березня 1994 року голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України при Кабінеті міністрів України.
- З 1993 - член Партії прав людини, однак в 1994 році увійшов до складу СДПУ. З 1995 член Центральної Ради партії СДПУ, а потім СДПУ (О) (1995-98 рр.) У 1996-1998 рр. був заступником голови СДПУ (О).
- З 1998 по 2007 рр. Медведчук очолював СДПУ (О).
- У 1997 році вперше став народним депутатом, пройшовши до Верховної Ради по округу в Закарпатській області. З 1998 по 2002 рр. був нардепом ВР 3-го скликання, пройшов по тому ж округу, хоча балотувався і за списком СДПУ (О).
- У 1998-2000 рр. Медведчук був заступником голови Верховної Ради. А на президентських виборах 1999 року разом з Григорієм Суркісом очолював один із виборчих штабів Леоніда Кучми. З 2000 по 2001 рр. знову займав пост заступника голови українського парламенту.
- У квітні 2002 р був обраний до Верховної Ради під першим номером в списку СДПУ (О).
- У 2006 р балотувався в Раду під третім номером у списку Опозиційного блоку «Не так!», До складу якого входила і СДПУ (О). Однак потрапити в парламент йому не вдалося, після чого склав із себе повноваження голови "об'єднаних есдеків".
- Є лідером громадського руху «Український вибір». З 2012 року веде активну пропаганду за приєднання України до Митного союзу з Російською Федерацією, витрачаючи на це значні кошти.
- У липні 2018 Віктор Медведчук вступив в партію Вадима Рабиновича "За життя". 5 листопада 2018 року Віктор Медведчук був обраний главою політичної партії За життя.
- 27 травня 2019 року Віктора Медведчука було обрано головою політради Опозиційною платформи - За життя і главою стратегічної ради партії.
- На парламентських виборах 2019 обраний народним депутатом Верховної Ради IX скликання від партії Опозиційна платформа - За життя, №3 в списку.
- 23 червня 2014 року, відповідно до звіту ОБСЄ, представляв на переговорах терористичні організації ДНР і ЛНР. Офіційний представник України інформацію щодо ролі Медведчука в переговорному процесі коментувати відмовився.
- В лютому 2021 року на Медведчука, його дружини Оксани Марченко, його соратника Тараса Козака та його дружини було введено санкції РНБО за продаж нафтопродуктів терористичним організаціям Л/ДНР. Іншим рішенням РНБО дало доручення повернути до державної власності так звану «трубу Медведчука», нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок».
- 11 травня 2021 року СБУ прийшла з обшуком до будинку Медведчука та до офісу ОПЗЖ: його із соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком підозрювали у держзраді, порушенні правил ведення війни та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.
- 12 квітня 2022 року Медведчука було затримано.
- 21 вересня 2022 року Україна повернула з полону 200 військовослужбовців в обмін на Медведчука.
- 10 січня 2023 року Володимир Зеленський заявив, що припинив громадянство України Медведчука. 13 січня 2023 року Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандата.