Медведчук отримав нову підозру через антиукраїнську пропаганду

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому народному депутату від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку.

Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ, вчинені за попередньою змовою групою осіб, ідеться на сайті Офісу Генпрокурора.

Слідство вважає, що протягом 2023–2026 років Медведчук вів антиукраїнську інформаційну кампанію. Він брав участь у пропагандистських телепроєктах, поширював кремлівські наративи, заперечував російську агресію, ставив під сумнів суверенітет України і виправдовував дії РФ.

Зокрема, у листопаді 2025 року підозрюваний дав інтерв’ю журналісту Томасу Рьоперу для YouTube-каналу «NuoFlix». Під час розмови він публічно висловився за так зване «включення» України до складу Росії. Медведчук також організував поширення цього інтерв’ю на підконтрольному йому сайті медіапроєкту «Другая Украина».

Цю платформу створили на базі однойменної громадської організації, яку підозрюваний зареєстрував у вересні 2023 року в Росії. Ресурс використовують для поширення антиукраїнських матеріалів і російської пропаганди.

Крім того, у 2023 році Медведчук брав участь у програмах білоруських телеканалів «СТВ» та «СTV», де публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України.

У серпні минулого року Медведчуку та ще 12 особам повідомили про підозру в інформаційно-підривній діяльності.

Торік країни ЄС у новому санкційному пакеті проти Росії повторно запровадили обмеження щодо Медведчука.

Хто такий Віктор Медведчук