Під час нічної атаки у метро Києва перебували понад 56 тисяч людей

У КМДА кажуть, що поширена інформація про те, що на окремі станції нібито не пускали людей, не відповідає дійсності.

Під час нічної комбінованої ворожої атаки в ніч на 30 липня на станціях київської підземки укривалися понад 56 тисяч людей.

У КМДА зазначають, що після оголошення повітряної тривоги всі станції були відкриті та працювали в режимі укриття.

«Отже, поширювана в медіа та соціальних мережах інформація про те, що на окремі станції нібито не пускали людей, не відповідає дійсності», – зазначили там.

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Також пояснюють, що поява таких публікацій могла бути зумовлена тим, що працівники метрополітену просили людей перейти зі службових приміщень на платформи станцій, бо доступ до них обмежений із міркувань безпеки.

Також нагадують:, що якщо є потреба завчасно скористатися метро як укриттям, потрібно приходити на станцію до завершення її роботи для пасажирських перевезень. Графік роботи розміщений на кожній станції. За можливості рекомендують вибирати центральні станції, де зазвичай більше місця для розміщення людей.

Цієї ночі значна частина містян прямувала до укриттів близько 22:00, коли метрополітен ще працював у звичайному режимі та перевозив пасажирів.

Під час повітряної тривоги 46 підземних станцій київського метрополітену працюють як укриття. Для зручності людей на вхід відкривають усі вестибюлі, щоб шлях до безпечного місця був якомога коротшим.

У метрополітені також просять відвідувачів брати із собою лише найнеобхідніші речі та не використовувати громіздкі предмети, зокрема матраци й намети. Вони займають значну частину простору, який під час ворожих обстрілів необхідний іншим людям.

Також людей просять не розміщуватися на ескалаторах і не залишати на них речі, бо у разі надзвичайної ситуації або потреби термінової евакуації ескалатори мають бути швидко введені в роботу. Наявність людей або великогабаритних речей на них може сповільнити цей процес.