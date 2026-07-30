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У ніч на 30 липня через російську ракетну атаку у Львові горіли житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на 08:10 кількість постраждалих збільшилася до 26, пише Максим Козицький.

ʼПро це повідомили мер міста Андрій Садовий та начальник ОВА Максим Козицький.

Вранці Садовий розповів, що Львів зазнав ракетної атаки близько 04:45 ранку. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом восьму ранку відомо про близько 20 постраждалих.

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Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки у Львові

Раніше у міській раді повідомили, що кількість постраждалих збільшилася до 17. З-під завалів дістали чоловіка, йому допомагають.

Раніше повідомляли про 15 постраждалих, зокрема рятувальника.

«Під руїнами є люди. ДСНСники роблять все, щоб якнайшвидше визволити їх. Дякую всім небайдужим, які допомагають розбирати завали», - написав очільник ОВА.

Відомо, що пошкоджені дві багатоповерхівки.

Фото: Львівська міська рада Наслідки ракетної атаки у Львові

Триває рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні служби.