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​У Львові через російську ракетну атаку постраждали близько 20 мешканців (оновлено)

Серед постражддалих є рятувальник. 

​У Львові через російську ракетну атаку постраждали близько 20 мешканців (оновлено)
Наслідки російської атаки у Львові
Фото: Львівська міська рада

У ніч на 30 липня через російську ракетну атаку у Львові горіли житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на 08:10 кількість постраждалих збільшилася до 26, пише Максим Козицький. 

ʼПро це повідомили мер міста Андрій Садовий та начальник ОВА Максим Козицький.

Вранці Садовий розповів, що Львів зазнав ракетної атаки близько 04:45 ранку. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом восьму ранку відомо про близько 20 постраждалих.

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Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки.

Наслідки російської атаки у Львові
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки у Львові

Раніше у міській раді повідомили, що кількість постраждалих збільшилася до 17. З-під завалів дістали чоловіка, йому допомагають. 

Раніше повідомляли про 15 постраждалих, зокрема рятувальника. 

«Під руїнами є люди. ДСНСники роблять все, щоб якнайшвидше визволити їх. Дякую всім небайдужим, які допомагають розбирати завали», - написав очільник ОВА.

Відомо, що пошкоджені дві багатоповерхівки. 

Наслідки ракетної атаки у Львові
Фото: Львівська міська рада
Наслідки ракетної атаки у Львові

Триває рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні служби.

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