Понад 190 боїв відбулося на фронті від початку доби

На Покровському та Костянтинівському напрямках зафіксовано по 20 атак.

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Від початку доби 29 липня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснив 60 авіаційних ударів, скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5566 дронів-камікадзе та здійснив 1973 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано. Водночас противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 48 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лиману, Волохівки, Стариці, Ізбицького та Хатнього. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив п'ять штурмів позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Ківшарівка, Шийківка та Куп'янськ-Вузловий. Два боєзіткнення тривають.

Тринадцять спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Дробишевого, Діброви, Нового Миру, Новоселівки, Лиману та Озерного; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 16 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного, Кривої Луки, Пискунівки, Миколаївки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів поблизу Русиного Яру, Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Новоселівки; ще чотири боєзіткнення тривають.

Усього 20 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Нове Шахове, Родинське, Шевченко, Матяшеве, Мирне, Василівка, Котлине, Удачне та Молодецьке. Одне боєзіткнення триває.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 34 окупантів та 18 — поранено; знищено одну одиницю спеціальної техніки та один пункт управління безпілотними літальними апаратами ворога. Пошкоджено один танк, сім артилерійських систем та п'ять одиниць автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 240 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Одну атаку окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Січневого.

Одинадцять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Криничне, Воздвижівка, Косівцеве, Добропілля, Гірке та Оленокостянтинівка. П'ять атак тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Чарівного.

На Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано .

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.