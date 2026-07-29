Кабмін виділив 419 млн грн на зарплати працівникам обласних і районних військових адміністрацій

Кабмін розподілив 419 млн грн для 6 обласних військових адміністрацій — Сумської, Одеської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
Як повідомив прем’єр-міністр, кошти підуть на оплату праці працівників обласних і районних військових адміністрацій.
«Люди живуть і працюють у надзвичайно складних умовах. Наш обов'язок — надати всю необхідну підтримку», - заявив Корецький.
- Із 1 січня 2026 року Законом про Державний бюджет України на 2026 рік встановлено, що впродовж цього року мінімальна заробітна плата становить 8647 гривень.