Кабмін виділив 419 млн грн на зарплати працівникам обласних і районних військових адміністрацій

Кошти надійдуть у шість регіонів.

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Кабмін розподілив 419 млн грн для 6 обласних військових адміністрацій — Сумської, Одеської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Як повідомив прем’єр-міністр, кошти підуть на оплату праці працівників обласних і районних військових адміністрацій.

«Люди живуть і працюють у надзвичайно складних умовах. Наш обов'язок — надати всю необхідну підтримку», - заявив Корецький.