Українські підприємства ОПК отримали понад 10 мільярдів гривень пільгових кредитів

У межах державної програми українські підприємства вже залучили 167 пільгових кредитів на загальну суму понад 10 мільярдів гривень, з яких 12 позик виробники вже повністю погасили.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Програма дозволяє залучати до 500 мільйонів гривень на п'ять років для інвестиційних проєктів та до 100 мільйонів гривень на три роки для поповнення оборотного капіталу. Отримані кошти підприємства спрямовують на розробку, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів.

Міноборони додало, що для підприємств ОПК відсоткова ставка за програмою становить 5% річних, а решту вартості фінансування покриває держава.