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Міноборони допустило до експлуатації новий український броньований евакуаційний тягач INGUAR-4

Машина призначена для оперативної евакуації пошкодженої бронетехніки.

Міноборони допустило до експлуатації новий український броньований евакуаційний тягач INGUAR-4
броньований евакуаційний тягач INGUAR-4
Фото: Міноборони

Міноборони України кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони нову броньовану ремонтно-евакуаційну машину INGUAR-4. Вона призначена для оперативної евакуації пошкодженої бронетехніки масою до 30 тонн безпосередньо з поля бою.

Про це повідомили у Міноборони.

Новий броньований евакуаційний тягач розробили на українському підприємстві на базі вузлів бронеавтомобіля INGUAR-3. Машина отримала посилену раму, додаткову ведучу вісь із колісною формулою 6×6, потужну лебідку та гідравлічну систему для підважування техніки.

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Під час випробувань INGUAR-4 підтвердив заявлені характеристики у складних бойових умовах. У Міністерстві оборони зазначають, що колісна машина має низку переваг над гусеничними аналогами, зокрема вищу швидкість і більший запас ходу, не потребує використання трала для транспортування, має нижчі експлуатаційні витрати та простіше технічне обслуговування. 

Крім того, тягач відзначається меншою акустичною помітністю, вищою живучістю та забезпечує кращі умови для роботи екіпажу під час тривалих місій.

Завдяки універсальній системі евакуації та потужному двигуну INGUAR-4 здатний буксирувати більшість броньованих машин українського та іноземного виробництва. Серед них — Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, «Козак», «Новатор», «Гюрза», International MaxxPro та інші зразки техніки масою до 30 тонн.

Особливу увагу під час розробки приділили захисту екіпажу. Бронювання виконане із використанням сталі Armox та алюмінію й відповідає стандарту STANAG 4569 Level 3. 

Машина обладнана вибухозахищеними сидіннями, автоматичною системою пожежогасіння, підігрівом броньованого скла та оздоблена негорючими матеріалами.

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