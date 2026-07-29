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НБУ випустив пам'ятну монету із зображенням морського дрона Sea Baby

Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень "Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby".

НБУ випустив пам'ятну монету із зображенням морського дрона Sea Baby
НБУ випустив пам'ятну монету із зображенням морського дрона Sea Baby
Фото: НБУ

Національний банк України 29 липня ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень "Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby", присвячену одному з найвідоміших українських безпілотних надводних комплексів.

Про це повідомили у НБУ.

У Нацбанку зазначили, що Sea Baby, розроблений фахівцями СБУ, став символом українських інновацій у сфері безпілотних технологій. Перші зразки дрона з'явилися у 2022 році. Завдяки модульній конструкції він може виконувати різні бойові завдання – уражати морські та берегові цілі, дистанційно мінувати акваторію та вести вогонь по повітряних, надводних і наземних об'єктах.

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У НБУ нагадали, що саме Sea Baby використовували під час атак на Кримський міст та російські кораблі Чорноморського флоту.

Монета номіналом 5 гривень продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям. На аверсі зображено стилізований тризуб, що переходить у силует морського дрона, а на реверсі – Sea Baby на хвилях Чорного моря із логотипом СБУ та написом SEA BABY, виконаним у стилі військового трафаретного маркування.

Тираж монети становить до 75 тисяч екземплярів у сувенірному пакованні. Придбати її в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб'юторів можна буде з 30 липня.

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