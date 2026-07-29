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Зеленський: цієї ночі є висока вірогідність масованого удару

Президент закликав зважати на сигнали повітряної тривоги.

Зеленський: цієї ночі є висока вірогідність масованого удару
Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі (Туреччина), 7 липня 2026 року.
Фото: EPA/UPG

В ніч на 30 липня є висока вірогідність масованого удару по Україні.

Як заявив Володимир Зеленський після доповіді командувача Повітряних Сил, росіяни підготувались до нього ще кілька днів тому.

"Важливо, щоб наші партнери повністю розуміли, що відбувається і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО прямо залежить захист життів людей. Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для «петріотів» і можуть ними підтримати наш захист. Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання", - зазначив Зеленський.

 Президент закликав українців у всіх регіонах зважати сьогодні на сигнали повітряної тривоги.

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