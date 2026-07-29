Винищувач F-16 розбився під час виконання бойового завдання

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29 липня було втрачено зв’язок із винищувачем F-16 Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Там розповіли, що на одному з напрямків фронту пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника. За попередніми даними на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися.

Пілота евакуйовано, його доставили до лікувального закладу для обстеження. На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці. Жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано.

Причини інциденту встановлюються.