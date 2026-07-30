ГУР спалило російський «Мурманськ» в окупованому Криму

У ніч на 27 липня українські безпілотники уразили російську станцію радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН». Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
«Мурманськ-БН» був розташований поблизу мису Фіолент у тимчасово окупованому Криму.
За даними ГУР, удар завдали оператори Департаменту безпілотних систем. У розвідці оприлюднили відео ураження комплексу. Поки що не уточнили, які саме пошкодження є після удару.
- «Мурманськ-БН» є береговим комплексом радіоелектронної боротьби. Його використовують для радіорозвідки.
- Також він може перехоплювати та придушувати сигнали у короткохвильовому діапазоні.
- Росія заявляє, що дальність роботи комплексу сягає 5 тис. км.