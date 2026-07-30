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ГУР спалило російський «Мурманськ» в окупованому Криму

Російська станція РЕБ була розташована поблизу мису Фіолент.

ГУР спалило російський «Мурманськ» в окупованому Криму
"Мурманськ-БН" в Криму
Фото: krym.org

У ніч на 27 липня українські безпілотники уразили російську станцію радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН». Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

«Мурманськ-БН» був розташований поблизу мису Фіолент у тимчасово окупованому Криму.

За даними ГУР, удар завдали оператори Департаменту безпілотних систем. У розвідці оприлюднили відео ураження комплексу. Поки що не уточнили, які саме пошкодження є після удару.

  • «Мурманськ-БН» є береговим комплексом радіоелектронної боротьби. Його використовують для радіорозвідки.
  • Також він може перехоплювати та придушувати сигнали у короткохвильовому діапазоні.
  • Росія заявляє, що дальність роботи комплексу сягає 5 тис. км.
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