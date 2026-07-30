На Дніпропетровщині унаслідок російської атаки загинув енергетик

Унаслідок бойових дій та обстрілів є знеструмлені споживачі у пʼяти областях. Через нічну атаку ворога на Дніпропетровщині загинув енергетик.
Про це повідомили у Міненерго.
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергооб'єктів частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській та Черкаській областях тимчасово залишається без електропостачання.
Найскладніша ситуація на Сумщині, там внаслідок атаки ворога знеструмлена велика кількість споживачів у обласному центрі та прилеглих громадах.
Відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.
Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00.
- У ніч на 30 липня російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по території Укораїни, застосувавши 74 ракети та 284 дрони.
- Зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях. Уламки впали у 13 місцях.