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На Дніпропетровщині унаслідок російської атаки загинув енергетик


Через бойові дії та обстріли є знеструмлення у пʼяти областях.

На Дніпропетровщині унаслідок російської атаки загинув енергетик

Унаслідок бойових дій та обстрілів є знеструмлені споживачі у пʼяти областях. Через нічну атаку ворога на Дніпропетровщині загинув енергетик. 

Про це повідомили у Міненерго.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергооб'єктів частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській та Черкаській областях тимчасово залишається без електропостачання.

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Найскладніша ситуація на Сумщині, там внаслідок атаки ворога знеструмлена велика кількість споживачів у обласному центрі та прилеглих громадах.

Відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. 

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00.

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