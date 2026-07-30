На Дніпропетровщині унаслідок російської атаки загинув енергетик

Через бойові дії та обстріли є знеструмлення у пʼяти областях.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Унаслідок бойових дій та обстрілів є знеструмлені споживачі у пʼяти областях. Через нічну атаку ворога на Дніпропетровщині загинув енергетик.

Про це повідомили у Міненерго.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергооб'єктів частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській та Черкаській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Реклама

Найскладніша ситуація на Сумщині, там внаслідок атаки ворога знеструмлена велика кількість споживачів у обласному центрі та прилеглих громадах.

Відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00.