ДБР розслідує падіння винищувача F-16 на Полтавщині

Літак був на бойовому завданні у момент катастрофи.

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом падіння винищувача F-16 Повітряних сил ЗСУ на Полтавщині. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Аварія сталася 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі. Літак виконував бойове завдання.

Пілот встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує.

Після аварії на місце виїхала слідчо-оперативна група Територіального управління ДБР у Полтаві. Слідчі працювали всю ніч. Огляд місця події та інші слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усі обставини авіатрощі.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил польотів або експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.