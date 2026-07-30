ДБР розслідує падіння винищувача F-16 на Полтавщині

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом падіння винищувача F-16 Повітряних сил ЗСУ на Полтавщині. Про це повідомила пресслужба ДБР.
Аварія сталася 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі. Літак виконував бойове завдання.
Пілот встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує.
Після аварії на місце виїхала слідчо-оперативна група Територіального управління ДБР у Полтаві. Слідчі працювали всю ніч. Огляд місця події та інші слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усі обставини авіатрощі.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил польотів або експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.
- Про те, що Україна втратила винищувач F-16 стало відомо вчора. Пілота, який катапультувався, доставили до лікувального закладу для обстеження. Жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано.