У Львові під завалами знайшли загиблого працівника поліції

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У Львові внаслідок російської атаки в ніч на 30 липня загинув працівник поліції Володимир Шандра.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Під завалами будинку на вулиці Патона рятувальники деблокували тіло 35-річного Володимира Шандри — працівника поліції Львівщини. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам Володимира», - ідеться в дописі Садового у соцмережах.

Поліція Львівщини повідомила, що Шандра був інспектором І категорії відділу служби «102» управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції.