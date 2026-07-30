У Львові під завалами знайшли загиблого працівника поліції

У Львові внаслідок російської атаки в ніч на 30 липня загинув працівник поліції Володимир Шандра.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Під завалами будинку на вулиці Патона рятувальники деблокували тіло 35-річного Володимира Шандри — працівника поліції Львівщини. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам Володимира», - ідеться в дописі Садового у соцмережах.
Поліція Львівщини повідомила, що Шандра був інспектором І категорії відділу служби «102» управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції.
- У Львові пошкоджені багатоквартирні будинки. Десятки людей постраждали, серед них є діти.
- Поранення також отримали поліцейський і рятувальник.
- Рятувальники евакуювали 39 мешканців, повідомляла місцева влада.
- Андрій Садовий заявляв, що станом на 12.00 було відомо про двох зниклих безвісти.
- Зранку керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що з-під завалів пʼятиповерхівки у Львові вдалося деблокувати дев'ятьох людей. Більшість із них госпіталізували.