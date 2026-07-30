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У Львові під завалами знайшли загиблого працівника поліції

Місцева влада висловила співчуття рідним і колегам.

У Львові під завалами знайшли загиблого працівника поліції
траур

У Львові внаслідок російської атаки в ніч на 30 липня загинув працівник поліції Володимир Шандра.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Під завалами будинку на вулиці Патона рятувальники деблокували тіло 35-річного Володимира Шандри — працівника поліції Львівщини. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам Володимира», - ідеться в дописі Садового у соцмережах.

Поліція Львівщини повідомила, що Шандра був інспектором І категорії відділу служби «102» управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції.

  • У Львові пошкоджені багатоквартирні будинки. Десятки людей постраждали, серед них є діти. 
  • Поранення також отримали поліцейський і рятувальник. 
  • Рятувальники евакуювали 39 мешканців, повідомляла місцева влада.
  • Андрій Садовий заявляв, що станом на 12.00 було відомо про двох зниклих безвісти.
  • Зранку керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що з-під завалів пʼятиповерхівки у Львові вдалося деблокувати дев'ятьох людей. Більшість із них госпіталізували.
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