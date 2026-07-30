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Зеленський після доповідей Драпатого, Скибюка та Хмари: Генштаб готує системні зміни, Україна оновила список для мідстрайків

Також одним з головних питань зустрічі стали заходи для повітряного захисту України.

Зеленський після доповідей Драпатого, Скибюка та Хмари: Генштаб готує системні зміни, Україна оновила список для мідстрайків
Нарада у президента
Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка, Євгенія Хмари та Павла Паліси. Про це глава держави написав у соцмережах.

Під час наради обговорили російські удари балістичними ракетами та заходи для посилення захисту України. За словами Зеленського, визначили технологічні рішення й асиметричні кроки, які мають протидіяти ворогу.

Окремо президенту доповіли про ситуацію на фронті, зокрема на напрямках Слов’янська та Костянтинівки. Також обговорили роботу експортного морського коридору та подальші заходи для його захисту.

«Триває наша операція мідстрайків щодо російських сил і позицій на тимчасово окупованій території України, зокрема в нашому Криму. Оновили список першочергових пріоритетів мідстрайків»,– написав Зеленський.

Команди Міністерства оборони та Офісу Президента працюватимуть із європейськими партнерами над постачанням додаткових ракет для української ППО.

Також Генеральний штаб ЗСУ готує системні зміни для покращення оцінки ситуації на передовій. Це забезпечить швидше реагування на зміни обстановки та посилення можливостей бригад під час відбиття російських штурмів.

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