​На Одещині затримали посадовця ТЦК та СП, який за 500 літрів дизпалива знімав з розшуку

Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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На Одещині затримали посадовця ТЦК та СП

На Одещині правоохоронці затримали начальника одного з відділів ТЦК та СП. Він вимагав хабар за зняття військовозобов'язаного з розшуку та допомогу з бронюванням.

Про це повідомила Нацполіція.

До посадовця звернувся представник критично важливого підприємства. Він хотів працевлаштувати чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК.

Йому запропонували «вирішити питання» за талони на 500 літрів дизельного пального. Їхня вартість – майже 45 тисяч гривень. Якщо ж відмовитися, казав посадовець, то чоловіка буде мобілізовано.

Представник підприємства звернувся до правоохоронців. Поліцейські та співробітники СБУ задокументували передачу хабаря і затримали підозрюваного.

Посадовцю вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд має обрати йому запобіжний захід.