​На Одещині затримали посадовця ТЦК та СП, який за 500 літрів дизпалива знімав з розшуку

На Одещині правоохоронці затримали начальника одного з відділів ТЦК та СП. Він вимагав хабар за зняття військовозобов'язаного з розшуку та допомогу з бронюванням.
Про це повідомила Нацполіція.
До посадовця звернувся представник критично важливого підприємства. Він хотів працевлаштувати чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК.
Йому запропонували «вирішити питання» за талони на 500 літрів дизельного пального. Їхня вартість – майже 45 тисяч гривень. Якщо ж відмовитися, казав посадовець, то чоловіка буде мобілізовано.
Представник підприємства звернувся до правоохоронців. Поліцейські та співробітники СБУ задокументували передачу хабаря і затримали підозрюваного.
Посадовцю вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд має обрати йому запобіжний захід.
- ДБР у взаємодії з Генштабом ЗСУ проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов». Слідчі дії відбуваються у понад 100 ТЦК та СП різних рівнів у більшості регіонів України.
- Основну увагу зосередили на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.