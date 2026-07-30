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​На Одещині затримали посадовця ТЦК та СП, який за 500 літрів дизпалива знімав з розшуку

Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

​На Одещині затримали посадовця ТЦК та СП, який за 500 літрів дизпалива знімав з розшуку
На Одещині затримали посадовця ТЦК та СП
Фото: Нацполіція України

На Одещині правоохоронці затримали начальника одного з відділів ТЦК та СП. Він вимагав хабар за зняття військовозобов'язаного з розшуку та допомогу з бронюванням.

Про це повідомила Нацполіція.

До посадовця звернувся представник критично важливого підприємства. Він хотів працевлаштувати чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК.

Йому запропонували «вирішити питання» за талони на 500 літрів дизельного пального. Їхня вартість – майже 45 тисяч гривень. Якщо ж відмовитися, казав посадовець, то чоловіка буде мобілізовано.

Представник підприємства звернувся до правоохоронців. Поліцейські та співробітники СБУ задокументували передачу хабаря і затримали підозрюваного.

Посадовцю вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд має обрати йому запобіжний захід.

  • ДБР у взаємодії з Генштабом ЗСУ проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов». Слідчі дії відбуваються у понад 100 ТЦК та СП різних рівнів у більшості регіонів України.
  • Основну увагу зосередили на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.
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