У ДБР повідомили, що проводять обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні (доповнено)

За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.

Державне бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом Збройних сил України проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов». Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР. Пізніше обшуки прокоментували у Генштабі.

Основну увагу зосередили на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.

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«Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок», – написали там.

Фото: ДБР Операція "Чесний призов"

За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.

Доповнення. У Генштабі зазначили, що Збройні Сили України дотримуються політики нульової толерантності до корупції та «забезпечують всебічне, об'єктивне й неупереджене розслідування кожного повідомлення про можливе правопорушення».

«Довіру суспільства до системи комплектування Сил оборони можна зміцнити лише принциповим дотриманням законності, прозорістю та невідворотністю відповідальності за будь-які прояви корупції», – написали там і додали, що тому Генеральний штаб сприяє правоохоронцям у проведенні розслідувань, спрямованих на викриття корупційних правопорушень і зловживань, зокрема у ТЦК та СП, а у разі підтвердження фактів протиправної діяльності винні мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

«Водночас окремі випадки правопорушень не повинні знецінювати службу військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які чесно, професійно й сумлінно виконують свої обов'язки, забезпечуючи мобілізацію та зміцнення обороноздатності України», – наголосили у Генштабі.