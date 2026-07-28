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Суд визнав винними шістьох командирів російської армії у обстрілі ЗАЕС

Штурмом керували двоє генерал-майорів та четверо командирів батальйонних тактичних груп росгвардії.

Суд визнав винними шістьох командирів російської армії у обстрілі ЗАЕС
ЗАЕС
Фото: МАГАТЕ

Суд визнав винними шістьох командирів російської армії у обстрілі Запорізької АЕС навесні 2022 року. 

Як нагадали у Офісі генпрокурора, в ніч із 3 на 4 березня 2022 року російські війська здійснили штурм цієї АЕС, і під прикриттям танків та важкої бронетехніки протягом кількох годин обстрілювали територію станції, зокрема у напрямку ядерних реакторів і сховища відпрацьованого ядерного палива.

Попри попередження про ризик техногенної катастрофи, обстріли не припинялися. На території станції виникла пожежа, було пошкоджено критично важливі мережі та комунікації. Російські військові не допускали рятувальників до ліквідації пожежі, а працівники ЗАЕС залишалися заблокованими на своїх робочих місцях.

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Експерти підтвердили: дії окупантів могли призвести до руйнування захисних бар’єрів реакторів і масштабного викиду радіоактивних речовин. Наслідки такого сценарію могли зачепити не лише Україну, а й інші держави Європи.

Суд встановив, що штурмом керували двоє генерал-майорів та четверо командирів батальйонних тактичних груп росгвардії. Вони координували дії підрозділів та забезпечували застосування зброї під час захоплення станції.

Звинувачені у обстрілі ЗАЕС
Фото: Офіс генпрокурора
Звинувачені у обстрілі ЗАЕС

Їх усіх визнали винними у порушенні законів та звичаїв війни. Кожного засуджено до 12 років позбавлення волі. Вирок ухвалено в порядку спеціального судового розгляду.

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