Росіяни дронами вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини, поранені люди

Одна із постраждалих у важкому стані.

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Сьогодні, 30 липня, російська армія атакувала двома реактивними безпілотниками Роменську громаду Сумщини. Поранені дві жінки.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Григоров.

«Ворог двома реактивними БпЛА завдав удару по цивільній інфраструктурі в центральній частині Роменської громади», – повідомив він.

Постраждали двоє жінок. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Одна з поранених у важкому стані.

Пошкоджені нежитлові будівлі. Тривають обстеження та ліквідація наслідків ворожої атаки.