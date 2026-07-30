Росіяни дронами вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини, поранені люди

Сьогодні, 30 липня, російська армія атакувала двома реактивними безпілотниками Роменську громаду Сумщини. Поранені дві жінки.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Григоров.
«Ворог двома реактивними БпЛА завдав удару по цивільній інфраструктурі в центральній частині Роменської громади», – повідомив він.
Постраждали двоє жінок. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Одна з поранених у важкому стані.
Пошкоджені нежитлові будівлі. Тривають обстеження та ліквідація наслідків ворожої атаки.