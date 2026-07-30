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​СБУ оголосила підозру російському режисеру Володимиру Бортку, який закликав завдати ядерного удару по Україні

Бортко відомий як автор і режисер російських серіалів «Бандитський Петербург» і «Вулиці розбитих ліхтарів».

​СБУ оголосила підозру російському режисеру Володимиру Бортку, який закликав завдати ядерного удару по Україні
російський режисер Володимир Бортко
Фото: СБУ

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському режисеру, сценаристу та ексдепутату держдуми РФ Володимиру Бортку.

Як повідомила СБУ, за даними слідства, фігурант використовує багатомільйонну аудиторію російських телеканалів й інтернет-платформ для виправдовування повномасштабної агресії проти України. В інтерв’ю кремлівським пропагандистам він пропонував військово-політичному керівництву Росії завдати по нашій державі удару тактичною ядерною зброєю.

Бортко відомий як автор і режисер російських серіалів «Бандитський Петербург» і «Вулиці розбитих ліхтарів». Із 2011 до 2021 року був депутатом держдуми РФ і публічно підтримував окупацію Криму й територій Донецької та Луганської областей. Після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово закликав до повної окупації України і ставив під сумнів українську державність.

Слідчі СБУ інкримінують Бортку пропаганду війни і виправдовування збройної агресії з використанням засобів масової інформації. 

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