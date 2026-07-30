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ГУР: Вдалося встановити особи російських окупантів, які зґвалтували жительку Миколаївщини

Обом фігурантам оголосили підозру в порушенні законів і звичаїв війни. 

ГУР: Вдалося встановити особи російських окупантів, які зґвалтували жительку Миколаївщини
один із підозрюваних
Фото: ГУР

Аналітики Головного управління розвідки Міноборони України спільно зі слідчими Нацполіції Миколаївщини і прокурорами Офісу Генерального прокурора ідентифікували російського військовослужбовця, причетного до воєнного злочину під час окупації Баштанського району.

Як ідеться на сайті ГУР, наприкінці жовтня 2022 року російський сержант Абдурашид Бахмудов під психологічним тиском зґвалтував жительку Миколаївщини. 

На момент злочину він був командиром взводу глибинної розвідки 205-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ і мав позивний "Абдула". Розвідка оприлюднила його персональні дані: злочинець є уродженцем Республіки Дагестан.

Окрім цього, правоохоронці встановили особу його поплічника з того ж підрозділу. Цей загарбник спочатку вдерся до гаража і викрав автомобіль чоловіка потерпілої, а в листопаді 2022 року також зґвалтував жінку.

Дії окупантів порушують норми Женевських конвенцій та Римського статуту Міжнародного кримінального суду, наголосило ГУР.

Обом фігурантам оголосили підозру в порушенні законів і звичаїв війни. 

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