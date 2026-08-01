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Гідрометцентр: на вихідних в Україні буде спекотно, опадів не прогнозується

В західних та південних областях місцями сильна спека до +37°.

Гідрометцентр: на вихідних в Україні буде спекотно, опадів не прогнозується
Дитини грається у фонтані на площі Де Феррарі в Генуї, Італія
Фото: EPA/UPG

На вихідних в Україні переважатиме суха жарка погода з температурою вночі 15-22°, вдень 27-34°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 1 серпня
Фото: Український гідрометцентр у Facebook
Прогноз погоди на 1 серпня

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"У західних, 03 серпня і в південних областях, місцями сильна спека 35-37° У неділю на північному заході країни, в понеділок у північній частині вдень окремі грозові дощі", - йдеться в повідомленні.

В суботу, 1 серпня, без опадів.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 15-20°; вдень 27-32°, в західних областях місцями сильна спека 35-37°. 

На Київщині та в Києві також без опадів.

Температура по області вночі 15-20°, вдень 27-32°; у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°.

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