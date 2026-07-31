Ризик заразитися деякими інфекційними хворобами зростає на тлі довших і тепліших літніх сезонів по всій Європі.

Саме стабільно високі температури влітку, які тримаються дедалі довше, створюють умови для поширення багатьох інфекцій.

Про це заявив Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Цього літа поточний моніторинг та збір даних ECDC виокремлюють чотири напрями, що заслуговують на особливу увагу:

Харчові інфекції, спричинені зараженою їжею – одні з найпоширеніших літніх хвороб: вищі температури пришвидшують ризик розмноження бактерій у продуктах. Тому важливо дотримуватись гігієни, мити овочі та фрукти перед тим, як їх з’їсти, ретельно термічно готувати їжу, особливо м’ясо.

Вібріоз – інфекція, спричинена бактеріями роду Vibrio. Теплі прибережні води з низькою солоністю — як-от Балтійське море чи гирла річок — створюють оптимальні умови для ws[ бактерій. ECDC запустив оновлену інтерактивну візуалізацію даних, що прогнозує, де ризик зараження може бути вищим.

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Українське море має високий ризик.

Ризик щодо зараження в українському морі

Знизити ймовірність зараження допомагає відмова від купання при відкритих порізах, подряпинах чи свіжих пірсингах, а також ретельне термічне оброблення морепродуктів.

Хвороби, які переносять комарі. Довші теплі й вологі сезони дозволяють інвазивним видам комарів поширюватися в регіонах, де раніше вони траплялися рідко або їх взагалі не було.

Зокрема, хвороби, які переносять комарі, — денге, чикунгунья та вірус Західного Нілу — стають все більшою проблемою в Європі. Тому фахівці радять використовувати репеленти проти комах, закритий одяг, сітки на вікнах, кондиціонування повітря чи протимоскітні сітки.

Зокрема, такі захворювання, як лихоманка Західного Нілу, гарячка Денге, ті хвороби, які зустрічалися раніше на території Криму і дуже рідко на території Одеси або Херсонської області, можуть переходити тепер і на центральну частину України.

Хвороби, які переносять кліщі. Кліщі трапляються по всій Європі, а сезон їхньої активності стає довшим, оскільки весна й осінь у багатьох місцях стають м'якшими. Заражені кліщі можуть передавати хворобу Лайма та кліщовий енцефаліт (вірусне запалення мозку, яке переносять кліщі), здатні призводити до серйозних ускладнень.

Тому тут теж радять носити одяг з довгими рукавами та довгі штани під час походів чи прогулянок у парках, а також оглядати тіло після перебування на природі.