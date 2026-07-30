Через спеку споживання електроенергії в серпні може зрости на 1 ГВт. Уряд готує енергосистему до навантажень

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Українську енергосистему готують до максимальних серпневих навантажень через аномальну спеку, яку прогнозують уже з наступного тижня. За розрахунками, висока температура повітря може збільшити споживання електроенергії орієнтовно на 1 ГВт.

Про це йдеться у повідомленні першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

«Готуємо енергосистему України до максимальних серпневих навантажень. Уже наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка, за нашими розрахунками, може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт», – написав він.

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На нараді з керівництвом «Укренерго», «Енергоатому», «Укргідроенерго», «Нафтогазу», НКРЕКП обговорили, як забезпечити баланс в енергосистемі в цей період, на який також припадають планові ремонти на генеруючих потужностях.

На виконання доручення Міненерго вже відкорегували графіки ремонтів на об’єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС, готують рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії, а також стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом для власного споживання.

Також буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткову газову та наявні потужності теплової генерації.

Розраховують, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас «Укренерго» готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію у пікові години, із 16:00 до 23:00.