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Безпілотники уразили один із найбільших НПЗ Росії "Уфанефтехим" в Уфі

Після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Безпілотники уразили один із найбільших НПЗ Росії "Уфанефтехим" в Уфі
Фото: Exilenova+

У ніч на 1 серпня безпілотники уразили нафтопереробний завод "Уфанефтехим" у місті Уфа. Після атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Відео та фото опублікував Exilenova+. 

На оприлюднених кадрах видно сильне займання, яке, за попередньою інформацією, сталося на одній з установок первинної переробки нафти.

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"Уфанефтехим" є найпотужнішим, найсучаснішим і технологічно найскладнішим нафтопереробним підприємством у складі Уфімського нафтопереробного комплексу компанії "Башнефть". Завод розташований у північній промисловій зоні Уфи.

Потужності підприємства дозволяють переробляти понад 9,5 мільйона тонн сирої нафти на рік, а глибина переробки перевищує 95%, що є одним із найвищих показників серед російських НПЗ.

На території заводу працюють установки гідрокрекінгу, каталітичного крекінгу, уповільненого коксування та риформінгу. Підприємство виробляє високооктанові бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, нафтовий кокс, зріджені гази та ароматичні вуглеводні.

Продукція заводу використовується не лише для цивільних потреб, а й забезпечує військову логістику центральних та східних регіонів Росії.

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