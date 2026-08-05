Росіяни щонайменше чотири рази атакували сьогодні Корабельний район Херсона (оновлено)

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Сьогодні близько 05:40 ворожий FPV-дрон атакував одну з квартир у багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Спалахнула пожежа, яку рятувальники ДСНС оперативно ліквідували.

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За словами сусідів, у квартирі давно ніхто не жив. Станом на зараз інформація про поранених внаслідок цієї дронової атаки не надходила.

Також до лікарні звернулася 60-річна херсонка, яка постраждала внаслідок дронової атаки сьогодні зранку близько 7:00 у Корабельному районі на зупинці громадського транспорту.

Жінка дістала мінно-вибухову травму. Наразі триває дообстеження.

Близько 08:00 російські війська знову атакували з безпілотника Корабельний район.

Внаслідок скидання вибухового пристрою постраждав 41-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та опіки полум'ям обличчя, тулуба й кінцівок.

Потерпілого доправили до лікарні.

Окупанти знову вдарили дроном по району орієнтовно о 08:40. Постраждав 72-річний херсонець. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення правої ноги. Потерпілого доправлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Наразі триває дообстеження.

Унаслідок цього обстрілу вибухову травму та множинні уламкові поранення живота отримала 76-річна херсонка. Наразі вона в лікарні. Медики оцінюють стан жінки як середньої тяжкості.