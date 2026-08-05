СБУ затримала в Одесі агента російського ГРУ

Контррозвідка СБУ затримала в Одесі агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який коригував ракетні та дронові удари по Силах оборони України.

Про це в Telegram повідомила Служба безпеки України.

Основними цілями для росіян були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки. Також агент намагався встановити розташування радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів і мобільних вогневих груп.

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Чоловік обходив місто, фотографував військові об'єкти та передавав російській стороні координати. Крім того, він фіксував наслідки російських атак, щоб допомогти окупантам скоригувати повторні удари.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час фотографування зовнішнього периметра одного з військових об'єктів. У СБУ повідомили, що затриманий – безробітний житель Одеси. Він входив до агентурної мережі, яка працювала на Сергія Лебедєва, відомого за псевдонімом «Лохматий». Ймовірно, що той переховується в окупованому Донецьку та співпрацює з ФСБ і ГРУ РФ.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили комп'ютерну техніку, мобільний телефон із фотографіями, відеозаписами та геолокаціями ймовірних цілей. Суд обрав агенту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ