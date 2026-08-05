Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала в Одесі агента російського ГРУ

Затриманий коригував удари ворога по Силах оборони України.

СБУ затримала в Одесі агента російського ГРУ
Затримання в Одесі
Фото: СБУ

 Контррозвідка СБУ затримала в Одесі агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який коригував ракетні та дронові удари по Силах оборони України.

Про це в Telegram повідомила Служба безпеки України.

Основними цілями для росіян були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки. Також агент намагався встановити розташування радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів і мобільних вогневих груп.

Реклама

Чоловік обходив місто, фотографував військові об'єкти та передавав російській стороні координати. Крім того, він фіксував наслідки російських атак, щоб допомогти окупантам скоригувати повторні удари.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час фотографування зовнішнього периметра одного з військових об'єктів. У СБУ повідомили, що затриманий – безробітний житель Одеси. Він входив до агентурної мережі, яка працювала на Сергія Лебедєва, відомого за псевдонімом «Лохматий». Ймовірно, що той переховується в окупованому Донецьку та співпрацює з ФСБ і ГРУ РФ.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили комп'ютерну техніку, мобільний телефон із фотографіями, відеозаписами та геолокаціями ймовірних цілей. Суд обрав агенту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

  • Раніше в СБУ повідомили, що ворог почав активувати так звані «медові пастки», аби вбивати українських військових. З захисниками знайомляться у чатах та месенджерах і влаштовують підставні побачення. Там росіяни і їхні агенти влаштовують засідки.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies